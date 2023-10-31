С трудом можно узнать: что стало с Галкиным* после расставания с Пугачевой
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Сменивший имидж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) анонсировал свои концерты в Эстонии. Об этом сообщает WomanHit.ru со ссылкой на личный блог юмориста.
Супруг Аллы Пугачевой находится в гастрольном туре. У артиста запланированы выступления на Кипре, в Польше и Великобритании. Как выяснилось, в начале 2024 года он отправится в Эстонию и Швецию. Концерты в этих странах пройдут с 16 по 20 февраля. О своих творческих планах Максим рассказал в соцсети.
На связь с подписчиками юморист вышел в новом имидже: он отказался от пышных волос и постригся. Примечательно, что артист записал обращение в ЖК в Лимассоле, в котором он сейчас проживает с дочерью.
По данным СМИ, Максим Галкин* прилетел на Кипр без Аллы Пугачевой. Ранее он намекнул на разлад в семье словами о закончившейся любви. Подробности смотрите в этой статье.
*признан иноагентом на территории РФ