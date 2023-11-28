С короной на голове лежала на диване: Наташу Королеву сняли с молодым певцом

Певицу Наташу Королеву сняли с молодым исполнителем Газаном. Она лежала на диване с короной на голове, он был рабом. Это одна из сцен их совместного клипа на песню «Ой, Наташа».

Газан и Королева познакомились на программе «Неформат». Затем исполнитель написал ей в соцсетях с предложением сделать совместную песню. Королева ответила, но спустя месяц.

В клипе певица была в образе королевы и танцовщицы диско.

«Королева с короной на голове лежала на диване, а я примерил образ раба. Думали использовать опахала, но в итоге отказались от них», - рассказал Газан сайту Kp.ru подробности съемок.

Он заявил, что с удовольствием работал с Королевой: певица оказалась не капризной и без звездной болезни, «гибкая».

«Очень приятная девушка», - высказался молодой музыкант о Королевой.

Ранее сообщалось, что Королева выразила симпатию другому молодому певцу.