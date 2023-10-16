Рядом был влиятельный пенсионер: Проклова скрывала эти детали биографии

Актриса Елена Проклова не так часто дает интервью, но в каждом из них раскрывает интересные детали из своей биографии. Звезда с детства проводила много времени на съемочной площадке, поэтому и захотела стать артисткой. Оказалось, что рядом с ней был влиятельный пенсионер. Об этом пишет «Киноафиша».

Дедушка Елены работал вторым помощником режиссера, но не собирался помогать девушке с карьерой. Он считал, что эта профессия не подходит его родственнице. Но она не стала слушать мнение близкого человека и пришла на кастинг фильма «Звонят, откройте дверь!».

Проклова обошла множество претенденток, которые приезжали со всех уголков страны. Она выучила роль наизусть и показала себя во всей красе. Режиссер Александр Митта сразу обратил на нее внимание. После проб ее утвердили на роль.

Елена доказала родным, что ее призвание быть актрисой.

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