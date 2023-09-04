Рожденный в тайне сын гимнастки Хоркиной и миллиардера Шубского: что известно о юноше сейчас

Гимнастка Светлана Хоркина встречалась с миллиардером Кириллом Шубским на протяжении семи лет. На пятый год отношений у пары появился сын, которому сейчас уже исполнилось 18 лет. Звезда отечественного спорта рассказала в шоу «Секрет на миллион», как живет ее наследник, пишет StarHit.

Мальчик появился на свет в 2005 году в одной из клиник Лос-Анджелеса. В больнице Хоркина лежала под чужой фамилией, чтобы сохранить отношения с миллиардером в тайне. Однако избежать скандала не получилось — вскоре стало известно, что муж Веры Глаголевой стал отцом. При этом мужчина не собирался уходить из семьи и порвал с Хоркиной сразу после того, как узнал, что та беремена.

В этом году наследнику гимнастки исполнилось 18 лет. По словам матери, ей хотелось бы, чтобы сын тоже начал спортивную карьеру. Однако направить юношу по своим стопам не получилось. Молодой человек попробовал себя в нескольких видах спорта, но не добился таких же достижений, как звездная мама, и остановился на уличном баскетболе.

Хоркина в шоу «Секрет на миллион» призналась, что родила слишком поздно. Первого сына, который в этом году стал совершеннолетним, спортсменка родила в 26 лет. Второй ребенок у гимнастки появился в 40 лет.

«Я бы все сделала пораньше: и первую, и вторую беременность. Сейчас немного тяжело», — рассказала Хоркина.

Таже Светлана поделилась со зрителями, что очень трепетно относится к своей семье. Поэтому после переезда в США она стала лучше тренироваться, чтобы больше зарабатывать и улучшать условия жизни родителей.

Ранее футболист Дмитрий Тарасов пожаловался фанатам на то, что его сын играет в куклы. Спортсмен признался, что не знает, как вести себя в такой ситуации.