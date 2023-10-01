Роза Сябитова назвала мужчин «непозволительной роскошью»

61-летняя Роза Сябитова, известная телеведущая и сваха страны, поделилась своими мыслями о браке и отношениях.

Оказалось, что в настоящее время она не состоит в отношениях и даже не планирует выходить замуж. Причиной является то, что Сябитова желает сохранить свои физические и эмоциональные силы. Она отметила, что радуется тому, что имеет в своей жизни и не стремится к тому, чего у нее нет.

«Противоположный пол для меня сегодня — непозволительная роскошь», — передает слова Сябитовой StarHit.

Напомним, что Сябитова была замужем дважды. Ее первый муж, Михаил, умер от инфаркта. Они вместе прожили десять лет, завели двое детей. Знаменитость признавалась, что всегда уважала Михаила и смогла бы полюбить его больше, если бы хватило времени.

Вторым супругом стал фитнес-инструктор Юрий Андреев, но их брак продлился всего 3 года. Сябитова заявила, что терпела побои от мужа. Она отметила, что второй брак был основан на сексуальном голоде, что было ошибкой.

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