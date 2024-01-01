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00:00, 01 января 2024
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Российский актер назвал два советских фильма, которые он готов пересматривать вечно

Российский актер назвал два советских фильма, которые он готов пересматривать вечно

© Freepik

Тихон Жизневский признался, что готов «в сотый раз» пересмотреть такие советские киноленты, как «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Бриллиантовая рука». О любви к этим фильмам актер рассказал в интервью для агентства РИА Новости.

Артист утверждает, что с удовольствием смотрит эти картины каждый раз, когда они появляются на экране.

«Это кинематограф на века», – отметил Тихон Жизневский.

При этом совсем недавно зрители заметили в знаменитой советской картине Эльдара Рязанова «Служебный роман» забавный киноляп. В сцене, где суровая Людмила Прокофьевна общается с Новосельцевым, героиня снимает очки.

Это было нужно, чтобы подчеркнуть интимность происходящего. Только вот во время смены кадров аксессуар в руках актрисы незаметно переворачивается.

Автор:Екатерина Нако
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