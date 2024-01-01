Российский актер назвал два советских фильма, которые он готов пересматривать вечно
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Тихон Жизневский признался, что готов «в сотый раз» пересмотреть такие советские киноленты, как «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Бриллиантовая рука». О любви к этим фильмам актер рассказал в интервью для агентства РИА Новости.
Артист утверждает, что с удовольствием смотрит эти картины каждый раз, когда они появляются на экране.
«Это кинематограф на века», – отметил Тихон Жизневский.
При этом совсем недавно зрители заметили в знаменитой советской картине Эльдара Рязанова «Служебный роман» забавный киноляп. В сцене, где суровая Людмила Прокофьевна общается с Новосельцевым, героиня снимает очки.
Это было нужно, чтобы подчеркнуть интимность происходящего. Только вот во время смены кадров аксессуар в руках актрисы незаметно переворачивается.