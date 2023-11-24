Российские олигархи объявили бойкот Пугачевой: «кормить семейку не собираюсь!»

По некоторым данным, певица Алла Пугачева готова выступить на корпоративах в России, но за свой выход она требует около 46 млн рублей. Олигархи с Рублевки, которые ранее охотно приглашали Примадонну на свои вечеринки, в этом году объявили артистке бойкот.

Как рассказала в интервью mk.ru певица и светская львица Алёна Кравец, никто из ее соседей не собирается заказывать выступление Аллы Пугачевой на Новый год. С ее слов, узнав гонорар Примадонны за корпоратив, олигархи стали над ней посмеиваться.

«Один бизнесмен мне прямым текстом сказал: «Я кормить ее семейку не собираюсь!» Да и к тому же, если раньше появление Аллы Борисовны показывало уровень мероприятия, то сейчас все изменилось»», — сказала Кравец.

Олигархов также не устраивает поведение Примадонны в социальных сетях.

«Поэтому в наших кругах ей и объявили бойкот», — заключила она.

Напомним, ранее Пугачева возглавила антирейтинг россиян.