Роман Костомаров станет участником юбилейного гала-концерта Авербуха

17 декабря в ВТБ «Арене» пройдет юбилейный гала-концерт, приуроченный к 50-летию Ильи Авербуха. В шоу примет участие фигурист Роман Костомаров.

Как пояснил Авербух в интервью Газете.Ru, в этом году не только его юбилей, но и юбилей компании фигуриста, которую создали 20 лет назад. Спортсмен отметил, что ему есть, чем гордиться, подводя итоги творческой работы.

«Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу — огромное спасибо. Спасибо всем тем людям, кто идет рядом со мной по этой жизни. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовывать себя на своем любимом льду», — сказал Авербух.

В проекте примут участие коллеги и друзья фигуриста: Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский.

Ранее Костомаров рассказал о тяжелом решении в связи со здоровьем.