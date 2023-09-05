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21:00, 05 сентября 2023
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Родственники ничего не заметили: врач определил инфаркт у телеведущей Азы Лихитченко по трем показателям

Родственники ничего не заметили: врач определил инфаркт у телеведущей Азы Лихитченко по трем показателям

© Freepik

Народная артистка РСФСР, телеведущая Аза Лихитченко была госпитализирована после визита к ней семейного терапевта. Он измерил три показателя здоровья и предупредил пациентку об инфаркте.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Накануне визита врача Лихитченко вызвали скорую, но она отказалась ехать в больницу. К тому моменту у артистки уже было предынфарктное состояние: она чувствовала слабость и удушье. Но диагностику инфаркта осложняло хроническое заболевание дыхательных путей.

На следующий день Лихитченко посетил семейный терапевт. Он измерил три показателя: давление, температуру, а также посмотрел кардиограмму. По ним врач определил инфаркт. Медик настоял на вызове скорой. Лихитченко уже не сопротивлялась.

В машине ей стало хуже, в больницу телеведущую доставили с инфарктом. Состояние актрисы тяжелое.

Источник фото:Freepik
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#здоровье
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#актриса
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