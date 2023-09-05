Родственники бьют тревогу: находящийся в колонии Ефремов остался без зубов

Иван Охлобыстин сообщил, что у находящегося в колонии Михаила Ефремова выпали нижние зубы. Актер поделился откровением с изданием ТАСС.

Ефремов уже несколько лет находится в колонии. Несмотря на произошедшую ситуацию, многие коллеги не отвернулись от Михаила и до сих пор поддерживают с ним связь. Как выяснилось, Иван Охлобыстин и Гарик Сукачев регулярно навещают осужденного приятеля. В беседе с журналистами Охлобыстин рассказал о последней встрече с артистом.

Как выяснилось, в тюрьме у Михаила возникли серьезные проблемы со здоровьем. По словам Ивана, у коллеги выпали нижние зубы. Друзья и родственники Ефремова обеспокоены его состоянием, однако оперативно помочь Михаилу нельзя. По информации источника, актеру не разрешат покинуть колонию даже ради лечения. Вот почему сейчас близкие люди Ефремова ищут выход из ситуации.

Несмотря на это, Иван не унывает. Актер убежден, что его приятеля ждет светлое будущее после освобождения. «Конечно, ему уже будут недоступны какие-то водевильно-комедийные вещи, но он прекрасный режиссер, человек театра. Я думаю, в «Современнике» он очень нужен сейчас», — высказался Охлобыстин.

Ранее мы писали о том, что экстремально похудевший Никита Ефремов превратился в неузнаваемого человека. Подробности смотрите в этой статье.