Родственник Юрия Шатунова рассказал неприглядную историю о его родителях

В минувшую среду, 6 сентября, Юрию Шатунову могло бы исполниться 50 лет. Накануне о музыканте вспоминали его родные и близкие на шоу «Привет, Андрей!».

В студию пришел двоюродный брат музыканта, Александр. Он уже давно живет в селе Савельевка Оренбургской области. Несмотря на то, что Шатунов был далеко от своего родственника, о нем он не забывал — мужчины часто созванивались, обмениваясь новостями.

Александр рассказал о непростом детстве Юрия Шатунова. Мама музыканта умерла рано, а отец фактически бросил мальчика.

«Тяжело, конечно, ему было без родителей. Практически остался один. Отец родной не хотел его знать. Как здесь не будешь переживать», — рассказал он.

По словам двоюродного брата, он сильно переживал утрату родственника и до самого последнего момента не верил в произошедшее.

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