Родные Николаева съезжаются в больницу: что произошло с певцом после операции на сердце

Певец и композитор Игорь Николаев перенес новую сложную операцию на сердце. Это подтвердил его друг и рассказал, как сейчас чувствует себя артист. По его словам, уже наблюдается положительная динамика, и к нему пускают родных, чтобы увидеться. Звездный пациент находится в сознании и даже шутит.

Первые проблемы с сердцем у Николаева возникли в феврале текущего года. Он обратился к врачам, и те поставили ему стенты. Спустя месяцы они начали беспокоить музыканта, и он вновь пошел в больницу. После обследования было принято решение проводить хирургическое вмешательство - коронарное шунтирование.

Операция прошла успешно без каких-либо осложнений. Первое время близких к нему не впускали, но сейчас он уже идет на поправку. Правда, лежать в клинике Игорю Николаеву предстоит еще минимум две недели для полного восстановления.

«Он уже пришел в себя, уже шутит. Врачи говорят, что, как минимум, недели две Игорю ещё лежать в больнице. Ну, а концерты придется отменить на полгода точно. Сейчас будет реабилитация после операции, нужен отдых», - отметил товарищ композитора.

Ранее врачи рассказали о результатах новой операции на сердце Игоря Николаева.

Источник: kp.ru