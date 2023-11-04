Родиона Газманова уличили в романе с замужней актрисой

Родион Газманов в свои 42 года все еще живет один, из-за чего в Сети нередко обсуждают его личную жизнь, в том числе романы со знаменитыми артистками.

Так, одной из звездных красавиц, которую считают избранницей Родиона, стала Елизавета Арзамасова. Несмотря на то, что актриса из «Папиных дочек» уже долгое время счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом, некоторые фанаты поговаривают, что между ней и Газмановым есть романтическая связь.

Однажды певец даже выступил с заявлением об отношениях с Арзамасовой. Он попытался убедить поклонников в том, что их союз, который зародился десять лет назад, исключительно творческий и дружеский. Пара не раз выходила на сцену вместе, но в качестве соведущих, а не возлюбленных.

Однако один из самых завидных холостяков России все же оказывает артистке знаки внимания. Так, Газманов поставил лайк под свежим постом Елизаветы в соцсетях. Девушка позировала перед камерой в эффектном образе.

Ранее мы писали, что Ирина Хакамада сильно изменилась после смерти мужа.