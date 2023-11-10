Резко постаревшую Ани Лорак не узнали на новом фото: скрывает проблемы

Певица Ани Лорак после романтического отпуска с любимым вернулась к работе. Она активно выступает и участвует в съемках. 45-летняя поп-дива поделилась кадрами с новой фотосессии, где предстала с необычным макияжем. Но поклонники не оценили внешность артистки. Об этом сообщает «7Дней.ru».

На снимке Лорак позировала с яркими черными двойными стрелками и стразами на глазах. У нее было серьезное выражение лица и строгая прическа. Фанаты написали, что певица выглядит гораздо старше своих лет. Они раскритиковали насыщенный макияж и местами даже злое выражение лица.

«Постарела лет на 10, неудачный макияж», «Без фотошопа не такая уж Лорак и молодуха», «Совсем другая, образ слишком тяжелый. Не узнала сразу», – написали в комментариях.

Исполнительница не стала отвечать на негативные отзывы фанатов. Она часто делится кадрами со съемок, и большинство из них публика принимает с восторгом.

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