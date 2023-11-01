«Резко постарел»: появилось свежее фото Александра Семчева, похудевшего на 100 кг

В Сети появилось новое фото актера Александра Семчева, который несколько лет назад смог похудеть на 100 кг. И судя по свежему снимку на этом он не остановился. Сейчас артист выглядит еще стройнее, но между тем и видны следы старости.

Кадр с Семчевым опубликовала в личном блоге нумеролог Клара Кузденбаева. На нем звезда сцены был одет во всем черное, и было заметно, что он сильно постарел – на лице глубокие морщины, а на голове практически не осталось и седых волос. Многие поклонники считают, что вместе с весом Александр потерял и свою харизму, однако, сбросив килограммы, он обрел крепкое здоровье.

«Александр, вы в прекрасной форме!»; «А мне кажется, что резко постарел, но здоровье превыше всего!»; «Что делали с лишней кожей?!»; «Хорошо выглядит, мне нравится!»; «Это же совсем другой человек!»; «А мне он нравился в образе пухляка!», - отметили пользователи в Сети.

Сам артист признавался, что у него наладились многие процессы в организме, стоило ему лишь сесть на диету. Так, у него пришел в норму сахар, снизилось давление. А худел Семчев без каких-либо тайных техник – просто уменьшал порции, пил много воды, ел куриную грудку, рыбу и свежие овощи.

Ранее Клара Новикова впервые вышла на связь с момента своего исчезновения.

Источник: личный блог Клары Кузденбаевой в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).