Резко исхудавшая жена Сергея Жигунова откровенно заговорила о проблеме

51-летняя жена Сергея Жигунова откровенно поговорила со своими поклонниками и рассказала им о проблеме. Многие фанаты в последнее время стали все больше интересоваться у Виктории Ворожбит, что происходит в ее жизни, ведь не на шутку переживают за ее здоровье. Дело в том, что супруга актера уменьшилась буквально вдвое, резко исхудав. И у этого, как оказалось, есть причина.

Выяснилось, что Виктория решила заняться своей фигурой. Долгое время она пыталась сбросить вес, но ничего не получалось. Она занималась спортом, следила за питанием, а сантиметры в талии все никак не уходили. Это стало для Ворожбит настоящей проблемой, с которой ей все никак не удавалось справиться.

В итоге килограммы все-таки стали уменьшаться. Правда, для этого жена Жигунова применила «тяжелую артиллерию», которая зачастую негативно сказывается на организме. Она начала пить специальные таблетки для похудения. За это ее многие пользователи раскритиковали, но Виктория заявила: «По-другому никак не получалось».

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