«Решили дать шанс этим отношениям»: 30-летний мужчина развелся ради Виктории Бони

Блогер Виктория Боня поделилась, как развивались отношения с последним возлюбленным, который младше на 13 лет. Мужчине всего 30 лет, Боне - 43. По словам знаменитости, избранник развелся ради нее после 7 лет брака.

Подробности сообщает сайт Woman.ru.

Боня не стала отрицать, что общение началось, когда будущий избранник был женат. Однако кроме дружбы, между ними ничего не было, заверила звезда.

«Когда мы познакомились, он был женат», - сообщила Боня и добавила, что они виделись несколько раз в одной компании.

Однако спустя полгода мужчина спросил ее, выбрала ли блогер его, будь он свободен. Боня не смогла ответить ему, не желая подталкивать к этому шагу.

«Для меня было важно, чтобы человек сам принял решение», - поделилась она.

Спустя два месяца мужчина развелся. «И только тогда мы впервые решили дать шанс этим отношениям», - рассказала Боня.

Блогер не сразу рассекретила личность возлюбленного. Вместе они отправились в путешествие на Мальдивы: поначалу Боня показывала ухажера со спины. В Сети появились предположения, что это некий богатый покровитель.