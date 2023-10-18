«Решила родить молодому мужу»: Буланова вышла на сцену с округлившимся животом

Певица Татьяна Буланова вызвала разговоры о себе на вечере памяти Юрия Шатунова. 54-летнюю артистку заподозрили в третьей беременности. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях в концертном зале выступили звезды отечественного шоу-бизнеса, которые исполнили хиты покойного солиста «Ласкового мая». На сцене появилась и Татьяна Буланова. Она была в роскошном серебристом платье и спела «Звездную ночь».

Зрители говорят, что певица блистала, но немного изменилась. Некоторые заметили ее округлившийся живот и заговорили о третьей беременности.

«Неужели ждет третьего? Может решила родить молодому мужу?» – цитирует присутствующих издание.

Напомним, что летом нынешнего года Буланова сыграла свадьбу с 35-летним возлюбленным Валерием Рудневым. Торжество состоялось в Санкт-Петербурге. Избранник поп-дивы занимается бизнесом и очень молод. От двух предыдущих браков у артистки есть сыновья Александр и Никита.

Ранее Буланова рассказала об отношениях с Шатуновым.