Решение «совета старейших»: Буйнов объяснил изгнание Пугачевой

Александр Буйнов и Алла Пугачева познакомились еще в семидесятые годы. Долгое время они дружили семьями, а в молодости много работали вместе.

Артист рассказал, что в те годы был в составе коллектива «Веселые ребята». Музыканты поехали на гастроли в Сибирь, и в одном из городов Александр увидел, как красивая рыжая девочка поет песню «Вспоминай меня». Это была Алла Пугачева.

«Я привел ребят послушать ее, надеясь таким образом устроить Аллу в наш ансамбль. Музыканты услышали ее и поддержали меня – вместе мы пошли к руководителю нашего ВИА Павлу Слободкину и упросили его взять Аллу к нам в коллектив. Хотя до этого сами были против "женщины на корабле". Она нас своим голосом купила"», — цитируют Буйнова «ДНИ.РУ».

Однако после победы на «Золотом Орфее» Примадонна из человека, который поет в составе ансамбля, превратилась в чистую солистку-вокалистку. Коллектив распался на два отделения: первое — «Веселые ребята», второе — Алла Пугачева. В итоге музыканты решили предпринять меры.

«У нас прошел совет старейшин, куда входили да входили трое из тех, кто дольше всего работал в "Веселых ребятах". И началась революция за освобождение группы от "женщины, которая поет"», — добавил он.

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