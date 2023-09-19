«Решение далось непросто»: Рудковская сделала признание о разводе после многолетнего брака

Продюсер Яна Рудковская часто рассказывает о своей жизни и активно ведет соцсети. На днях блондинка сделала признание о расставании, которое буквально шокировало общественность.

Знаменитость рассказала о разрыве. Но не о своем с фигуристом Евгением Плющенко, а о громком разводе одной из самых крепких пар Голливуда – Хью Джекмана и Деборры-Ли Джекман. Супруги были в браке целых 27 лет и считались примером идеальной семьи. В каждом интервью мужчина клялся жене в любви. Именно поэтому новость об их разрыве стала громом среди ясного неба.

«Думаю, что решение далось непросто, потому что спустя какое-то время в счастливом браке наступает момент, когда вы не просто муж и жена, а именно друзья, родные люди, которые знают друг друга от и до. Тяжело терять такую поддержку», – прокомментировала новость Рудковская в своем Telegram-канале.

Напомним, что у самой Рудковской за плечами три брака, два из которых официальные. Сейчас она счастлива в союзе с Евгением Плющенко, они поженились в 2009 году. В 2013 году у них родился сын Александр, а в 2020 году появился еще один ребенок – сын Арсений. У продюсера есть также старший наследник Николай, который родился в браке с миллионером Виктором Батуриным.

Ранее мы писали о том, как выглядела первая жена Костомарова, из-за которой мать фигуриста ненавидела Домнину.