НАШ ШОУБИЗ
12:00, 21 августа 2023
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Репутацию не отмыть: известно, кто увел мужа Алсу из семьи

Репутацию не отмыть: известно, кто увел мужа Алсу из семьи

© freepik

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов уже долгое время состоят в браке и воспитывают троих детей. Несмотря на это, звездную пару заподозрили в разводе. Дело в том, что артистка перестала носить обручальное кольцо, а самого бизнесмена нередко замечают в компании молодых девушек.

По данным СМИ, на этот раз супруг Алсу увлекся Викторией Лопыревой. Напомним, что в шоу-бизнесе телеведущая имеет репутацию разлучницы. В недавнем прошлом Виктория увела Игоря Булатова у близкой подруги Татевик Карапетян. Она закрутила роман с мужчиной, когда его возлюбленная была беременна. К слову, спустя время Лопырева вышла замуж за Игоря и родила от него сына.

Отметим, что певица Алсу никак не комментирует слухи о расставании с супругом.

Редакция

strasti.ru, 2023 г. 18+

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