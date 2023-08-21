Репутацию не отмыть: известно, кто увел мужа Алсу из семьи

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов уже долгое время состоят в браке и воспитывают троих детей. Несмотря на это, звездную пару заподозрили в разводе. Дело в том, что артистка перестала носить обручальное кольцо, а самого бизнесмена нередко замечают в компании молодых девушек.

По данным СМИ, на этот раз супруг Алсу увлекся Викторией Лопыревой. Напомним, что в шоу-бизнесе телеведущая имеет репутацию разлучницы. В недавнем прошлом Виктория увела Игоря Булатова у близкой подруги Татевик Карапетян. Она закрутила роман с мужчиной, когда его возлюбленная была беременна. К слову, спустя время Лопырева вышла замуж за Игоря и родила от него сына.

Отметим, что певица Алсу никак не комментирует слухи о расставании с супругом.