Рэперу Гуфу пришлось извиняться после скандального ролика с молитвой, об этом пишет Ura.ru.

Накануне Гуф выложил в соцсетях видео с церковной службы, которое было смонтировано под песню рэпера «Тем, кто с нами». В тексте трека, в частности, звучат строчки «Я все реже по музеям и все чаще по кабакам. Наша страна широка, моя походка легка».

На видео обратили внимание активисты из движения «Сорок сороков». Они попросили провести проверку в отношении рэпера и написали заявление в Следственный комитет.

Через некоторое время после шумихи Гуф удалил ролик и выпустил обращение с извинениями.

«Я искренне извиняюсь, я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм в Сеть. Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Бывшая жена Гуфа высказалась об отношениях с рэпером после развода.