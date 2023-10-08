Рената Литвинова раскусила непростой характер мужа Светланы Бондарчук за час

Телеведущая Светлана Бондарчук счастлива в браке со вторым супругом Сергеем Харченко уже три года. Она была в восторге от мужа, пока ее подруга Рената Литвинова не пообщалась с ним на протяжении часа, передает StarHit.

По словам Бондарчук, изначально ей казалось, что Сергей простой парень. Однако после встречи с Литвиновой телеведущая открыла для себя супруга с другой стороны.

«Она понаблюдала за Сергеем так молча, провела с нами часочек на кухне, уходила, сказав: "Домашний деспот". И у нас так это и осталось», — рассказала Светлана.

Ранее стало известно, что суд вернул иск Бондарчук, по которому она хотела получить часть совместно нажитого имущества с Федором Бондарчуком. В заявлении были обнаружены нарушения.