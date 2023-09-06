23:00, 06 сентября 2023
1 мин.
Рената Литвинова поделилась результатами пикантной фотосессии
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
56-летняя актриса Рената Литвинова опубликовала в соцсетях результаты пикантной фотосессии. Она была сделана некоторое время назад: на снимках голая артистка позирует с длинными искусственными волосами.
Литвинова оставила подпись под фотографиями: «Неправильно забытые фото».
Поклонники пришли в восторг от задумки и воплощения. Они отметили, что Литвинова в свои 56 лет выглядит «потрясающе» и «элегантно». Некоторые назвали актрису «эталоном красоты».
«Картинка завораживающая», - говорится в одном из комментариев. Его приводит Экспресс газета.
Другие не оценили худобу Литвиновой и написали, что «прежде всего бросается в глаза жуткая костлявость».
Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Юлия Карева