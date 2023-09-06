НАШ ШОУБИЗ
23:00, 06 сентября 2023
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Рената Литвинова поделилась результатами пикантной фотосессии

Рената Литвинова поделилась результатами пикантной фотосессии

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

56-летняя актриса Рената Литвинова опубликовала в соцсетях результаты пикантной фотосессии. Она была сделана некоторое время назад: на снимках голая артистка позирует с длинными искусственными волосами.

Литвинова оставила подпись под фотографиями: «Неправильно забытые фото».

Поклонники пришли в восторг от задумки и воплощения. Они отметили, что Литвинова в свои 56 лет выглядит «потрясающе» и «элегантно». Некоторые назвали актрису «эталоном красоты».

«Картинка завораживающая», - говорится в одном из комментариев. Его приводит Экспресс газета.

Другие не оценили худобу Литвиновой и написали, что «прежде всего бросается в глаза жуткая костлявость».

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Редакция

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