Рената Литвинова поделилась результатами пикантной фотосессии

56-летняя актриса Рената Литвинова опубликовала в соцсетях результаты пикантной фотосессии. Она была сделана некоторое время назад: на снимках голая артистка позирует с длинными искусственными волосами.

Литвинова оставила подпись под фотографиями: «Неправильно забытые фото».

Поклонники пришли в восторг от задумки и воплощения. Они отметили, что Литвинова в свои 56 лет выглядит «потрясающе» и «элегантно». Некоторые назвали актрису «эталоном красоты».

«Картинка завораживающая», - говорится в одном из комментариев. Его приводит Экспресс газета.

Другие не оценили худобу Литвиновой и написали, что «прежде всего бросается в глаза жуткая костлявость».