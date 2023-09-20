Ребенок с тяжелой судьбой: озвучено имя еще одного сына Аллы Пугачевой

Алла Пугачева активно делится с подписчиками подробностями о личной жизни и воспитании родных детей. При этом далеко не все знают, что несколько лет назад Примадонна стала приемной матерью для мальчика по имени Женя. Об этом сообщает Киноафиша.

Звезда эстрады усыновила своего внучатого племянника. Его отец Влад – это сын Евгения, брата Примадонны, который умер несколько лет назад.

Из-за злоупотребления запрещенными веществами Влада и его супруги Виктории, наследник с детства был предоставлен сам себе. Исполнительница хита «Арлекино» решила позаботиться о мальчике и забрала его в свой замок в деревне Грязь. Спустя время ребенок нашел общий язык с водителем артистки и теперь даже называет его отцом.

Хотя Женя уже нашел новую семью, Пугачева все равно продолжает заботиться о нем. Так, примерно три года назад она купила ему апартаменты в одной из московских новостроек.

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