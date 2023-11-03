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21:30, 03 ноября 2023
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Реакция удивила многих: муж Пугачевой высказался о ее возвращении в РФ

Реакция удивила многих: муж Пугачевой высказался о ее возвращении в РФ

© Из профиля Instagram* Пугачевой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Певец Филипп Киркоров «оглох» при вопросе о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Об этом сообщает издание mk.ru.

2 ноября 2023 года певица Люся Чеботина презентовала в Москве новый клип. Многие звезды шоу-бизнеса пришли на мероприятие, чтобы поддержать коллегу. Не стал исключением и Филипп Киркоров, вернувшийся из Китая.

В тот же вечер стало известно о внезапном приезде экс-супруги Киркорова в Россию. По данным СМИ, Алла Пугачева вернулась на территорию РФ через КПП в Псковской области. Журналисты поинтересовались у Филиппа, знал ли он о визите певицы. По информации источника, артист удивил неожиданной реакцией. Так, Киркоров сделал вид, что не слышал заданный вопрос о Пугачевой.

Ранее о возвращении певицы высказался поэт Илья Резник. Подробности смотрите в этой статье.

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