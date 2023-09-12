Развязка близка: разборки Успенской и Хайдарова вышли на новый уровень

Любовь Успенская сообщила, что клинику Тимура Хайдарова ждут внеплановые проверки. Об этом информирует издание «7Дней.ru».

Летом 2023 года между певицей и хирургом произошел скандал. Тогда Успенская подала в суд на Хайдарова, обвинив его в непрофессионализме и порче репутации. По мнению артистки, Тимур попытался ее выставить шантажисткой. Чтобы доказать свою правоту в суде, знаменитость разыскала пациенток хирурга, которые остались разочарованы результатом его работы. Пострадавшие и Любовь подали коллективное заявление в СК на Тимура.

По словам певицы, заявление было рассмотрено. Теперь клинику Хайдарова ждут внеплановые проверки со стороны Росздравнадзора Москвы и Московской области. Успенская уточнила, что она пытается добиться справедливости по закону.

«Доверившихся мне людей не бросаю и не брошу. Все вопросы к моему адвокату. Как говорится, финита ля комедия», — высказалась Любовь.

Напомним, что интересы Тимура представляет адвокат Александр Добровинский, который убежден в невиновности своего клиента.

Ранее мы писали о том, что после скандала с Хайдаровым Любовь Успенская приняла важное решение. Подробности смотрите в этой статье.