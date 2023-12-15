Развод, ребенок и проблемы: экстрасенс рассказал, что ждет звездные пары в 2024 году

2023 год был богат на звездные свадьбы. Узами брака себя скрепили пары, которые уже давно вместе и которые встретились только недавно. Все они, будучи в статусе молодоженов, транслируют свое счастье на публике. Но что их ждет в будущем? Об этом рассказал экстрасенс Денис Бренден.

Александр Петров и Виктория Антонова

Брак Александра Петрова стал абсолютной неожиданностью для многих его поклонников. Из-за того, что жену он повстречал не так давно, некоторые предполагают, что долго их союз не протянет. Но у ясновидящего иное мнение. Он считает, что семья будет готовиться к пополнению.

«Вижу, что в следующем году у них появится ребенок. Также есть вероятность, что и зачатие второго наследника случится в 2024-м. Это брак по сердцу и совести», - отметил Денис.

Татьяна Буланова и Валерий Руднев

Другая звездная пара шла к браку долго и осознанно. Для Булановой это уже далеко не первый союз, и, возможно, не последний. По мнению экстрасенса, в 2024 году бизнесмен начнет проявлять себя не с самой лучшей стороны.

«Будут какие-то истерики с его стороны, также выйдут на поверхность его комплексы, которые сейчас он держит внутри. Но, как поет сама Таня, все это «стерпится и слюбится», - поделился маг.

Александр Головин и Александра Попова

Самую незавидную судьбу в 2024 году экстрасенс предсказал именно этому союзу. По его словам, Головин испытывает большие трудности, особенно финансовые. Ему необходимо разобраться в себе, иначе он не сможет обрести счастье ни с одной женщиной.

«Осенью может произойти ссора, после которой супруги рискуют никогда больше не найти общий язык», - подчеркнул ясновидящий.

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Источник: PROZVEZD