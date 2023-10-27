Развод не за горами: объявивший о конце любви Галкин* еще больше отдалился от семьи

Шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) не так давно прозрачно намекнул, что в его отношениях с певицей Аллой Пугачевой наступил кризис. На концерте он спел слова «кончилась любовь», что многие восприняли за знак, что звездная пара переживает не лучшие времена. По всей видимости, это действительно так, ведь артист стал будто специально все сильнее отдаляться от семьи.

Сейчас Галкин* находится на гастролях, хотя раньше заявлял, что из Израиля уезжать не собирается. Тем не менее, он в очередной раз собрал чемоданы, оставил жену на произвол судьбы и помчался по странам Европы. Ходят слухи, что именно из-за этого и начались все проблемы между супругами. Мол, Пугачева устала от постоянных разъездов.

На то, что между Аллой Борисовной и ее мужем не все гладко, указывает и отсутствие совместных снимков в последнее время. Если раньше Максим* довольно часто демонстрировал семейное счастье в Сети, то теперь о кадрах с Пугачевой фанаты только мечтают. Близкие к окружению певицы уже не раз делились, что на самом деле она хочет вернуться домой, но не может из-за супруга. Не исключено, что в конечном счете такое положение дел приведет к разводу. Тем более, что Примадонне не привыкать, ведь она пережила за свою жизнь уже не одно расставание.

Отметим, что, предварительно, Алла Пугачева, не пожелавшая дожидаться Галкина* в небезопасном Израиле, покинула страну и перебралась с детьми на Кипр. Сам же шоумен к семье присоединяться не спешит.

Ранее стало известно, как выглядит старший брат-миллионер Максима Галкина*.

*(Признан иноагентом на территории РФ)

Источник: «7Дней.ru»