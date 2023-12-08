Разведенная Бузова засветила обручальное кольцо: известно, кто стал ее избранником

Несколько лет назад Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым. За это время футболист создал новую семью и стал многодетным отцом. Об успехах Ольги в личной жизни говорить не приходится: все ее романы были недолгими и заканчивались скандалом. Несмотря на это, певице удалось удивить публику, выйдя в свет с обручальным кольцом.

По информации «7Дней.ru», украшение понадобилось Бузовой для съемок. Артистка снялась в комедии «Иван Васильевич меняет все», где ей досталась роль Ульяны Бунши. По сюжету, героиня Ольги состоит в браке. «Киношным» мужем Бузовой стал Тимур Батрутдинов.

Ранее Ольга Бузова оценила свою внешность одной фразой. Подробности смотрите в этой статье.