НАШ ШОУБИЗ
10:00, 08 декабря 2023
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Разведенная Бузова засветила обручальное кольцо: известно, кто стал ее избранником

Разведенная Бузова засветила обручальное кольцо: известно, кто стал ее избранником

© Из профиля Instagram* Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Несколько лет назад Ольга Бузова развелась с Дмитрием Тарасовым. За это время футболист создал новую семью и стал многодетным отцом. Об успехах Ольги в личной жизни говорить не приходится: все ее романы были недолгими и заканчивались скандалом. Несмотря на это, певице удалось удивить публику, выйдя в свет с обручальным кольцом.

По информации «7Дней.ru», украшение понадобилось Бузовой для съемок. Артистка снялась в комедии «Иван Васильевич меняет все», где ей досталась роль Ульяны Бунши. По сюжету, героиня Ольги состоит в браке. «Киношным» мужем Бузовой стал Тимур Батрутдинов.

Ранее Ольга Бузова оценила свою внешность одной фразой. Подробности смотрите в этой статье.

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