Разрушила семью: Тарзан отомстил Королевой за связь с женатым Николаевым

На днях певица Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, отметили фарфоровую свадьбу. Поклонники рады за пару, но помнят скандал с изменами мужчины и слухами о разводе. В итоге артистка простила любимого. Многие задаются вопросом, почему.

Исполнительница сама не всегда была примерной девушкой. Она вспоминает о своем браке с композитором Игорем Николаевым, которому благодарна за любовь и успех. Наташа говорила, что их отношения тоже начинались не совсем красиво. Николаев ушел к молоденькой брюнетке от своей жены Елены Кудряшовой.

Королеву долгое время называли разлучницей, но она опровергала все слухи. Только три года назад звезда заявила, что действительно поступила плохо. Она понимает, за что получила бумеранг судьбы. Именно поэтому она больше не хочет вспоминать плохое и начала новую жизнь с любимым.

«Я находилась на грани жизни и смерти, у меня были очень сильные удары. Это был переломный момент в наших отношениях. После этого ни о какой ревности, ни о каких претензиях друг к другу речи быть не могло», — рассказала артистка.

Ранее мы писали о том, что Королева после развода отдала все Игорю Николаеву.