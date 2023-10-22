Размером в 1-комнатную квартиру: Ольга Орлова похвасталась гардеробной

Ольга Орлова и ее семья исполнили свою большую мечту, переехав в свой новый дом. Недавно певица показала интерьер.

Новый дом поражает своим размахом. Он оснащен салоном красоты, кинотеатром и винной комнатой. Наиболее удивительным решением для поклонников оказалась гардеробная.

Орлова призналась, что не знает точных размеров гардеробной, но она выглядит как небольшая однокомнатная квартира. Комната выполнена в соответствии со всеми интерьерными требованиями: на полу уложен мягкий ковер, шкафы установлены до самого потолка, есть огромные зеркала и большие секции для трикотажа, джинсов, вечерних и повседневных нарядов.

Примечательно, но знаменитость отсортировала одежду по оттенкам. Украшения и аксессуары хранятся в отдельном шкафу, а дизайнерские сумки — за стеклянными дверями, пишет Woman.ru.

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