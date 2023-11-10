Размахивающую ногами Волочкову отправили в психушку: устроила драку

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять публику своими странными выходками. 47-летняя артистка любит публиковать в соцсетях отрывки из своих репетиций, выступлений и просто из жизни. Она не только демонстрирует шпагаты при каждом удобном случае, но и показывает боевые навыки. Это стало пугать ее поклонников.

На днях знаменитость показала, как занимается в балетном зале. На кадрах Анастасия исполняет танцевальные движения, вскидывая ноги и перебегая из одной части зала в другую, а под конец и вовсе как будто начинает сражаться с невидимым врагом. Звезда оставила соответствующую подпись.

«Бой с тенью», – написала балерина.

Пользователи Сети не оценили творчество артистки и раскритиковали ее. Некоторые даже посоветовали Волочковой обратиться за психологической помощью и мысленно отправили ее в психушку.

«Видит призраков, смеется и бегает за зелеными человечками. Может, уже пора Насте прилечь в больничку?», «Бой с тенью идет уже давно. Лидирует тень», «Воображаемый партнер, воображаемый танец, воображаемые аплодисменты», – цитирует комментаторов «Утро.ру».

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