Раздулись губы и перекосило рот: что случилось с Аллой Пугачевой на Кипре

Уехавшая из России певица Алла Пугачева обживается с семьей в элитных апартаментах на Кипре. При этом поклонники 74-летней артистки с трудом узнали ее на улицах Лимасола.

Недавно Алла Борисовна посетила один из бутиков. Случайные свидетели сообщили, что лицо звезды изменилось до неузнаваемости. Губы значительно увеличились в размерах и перекосило рот. При этом звезда пребывала в прекрасном расположении духа, она много улыбалась и чувствовала себя уверенно.

Пользователи Сети разочаровались внешним видом примадонны и предположили, что она увеличила губы с помощью филлеров. При этом они сошлись во мнении, что Пугачева по возрасту уже бабушка, сообщает Kp.ru.

Ранее мы писали, что Алла Пугачева по американским документам на год старше, чем по российским. Исполнительница хита «Арлекино» родилась в Москве в 1949 году. Однако в паспорте США у нее указан 1948 год рождения.