Растрепанную жену Николаева поймали в постели с другим мужчиной

Певец Игорь Николаев счастлив в браке с молодой женой Юлией Проскуряковой. На днях в Сети появился любопытный снимок, на котором супруга звезды сидела на кровати с другим мужчиной! Девушка была с растрепанными волосами и в коротком шелковом халатике.

Поклонники испугались, что Юлия нашла себе нового кавалера. Но оказалось, что на фото был запечатлен съемочный процесс. Ведь возлюбленная Николаева не только исполняет песни, но и строит актерскую карьеру.

Напомним, что недавно Проскурякова даже получила диплом режиссера. Поэтому 27 августа она отмечает профессиональный праздник.

«С Днем Российского кино!» – написала девушка в соцсетях.

Интересно, что муж артистки не мог пропустить данную фотографию, ведь он регулярно оставляет сердечки под ее записями. Но этот снимок Николаев решил оставить без внимания.

Ранее мы писали о том, как Игорь Николаев оказался в центре скандала из-за эффектной блондинки.