Растет копией отца: вдова Абдулова показала их 16-летнюю дочь

Вдова актера Александра Абдулова показала редкое фото их дочери Жени, которой исполнилось 16 лет. Поклонники решили, что девушка невероятно похожа на своего отца.

Напомним, что легендарного артиста не стало 15 лет назад. Он умер на 55 году жизни от рака легких. Мужчина узнал о страшной болезни тогда, когда она уже не поддавалась лечению.

Женя родилась всего за девять месяцев до его смерти. Супруга старательно прятала ее от публики, а теперь решилась на откровение. Она опубликовала фото подростка в личном микроблоге.

«Моя любовь. Ей 16 лет. Мы всегда рядом. И да, я уже могу на нее положиться. Всем любви», — написала женщина.

Девушка пошла по стопам отца. Она снялась в фильме «Любовь и сакс» Аллы Суриковой, окончила театральную студию, но выбрала режиссерскую профессию.

По слухам, Женя не только похожа на папу внешне, но и унаследовала его твердый характер.

Вдова артиста также порассуждала о личной жизни. Она решилась на это из-за многочисленных слухов о ее романах после смерти супруга.

«Отсутствие информации порождает домыслы и искажает истину. Это факт. Я с ним знакома как никто… Так что в своем личном новом году постараюсь приоткрыть завесу. Но не тайны. Тайны у меня нет никакой, просто я человек непубличный. Попробую рассказывать, как есть, если это кому-то интересно. Не знаю получится ли», — написала женщина в соцсетях.