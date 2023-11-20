Раскрыты подробности скандала с участием Меньшова и Алентовой: едва не дошло до развода

Актер и кинокритик Александр Шпагин рассказал, что в семье артистов Владимира Меньшова и Веры Алентовой несколько лет назад произошел крупный скандал, который едва не привел к бракоразводному процессу. По словам товарища пары, из-за ссоры они даже жили раздельно, но потом все-таки вновь сошлись.

Режиссер с супругой всегда были примером искренней и крепкой любви в отечественной киноиндустрии. Они были неразлучны и в жизни, и на съемочной площадке. После смерти мужа в 2021 году Алентова совсем перестала бывать на общественных мероприятиях, посещать театры, хотя раньше так это любила. Сама она признавалась, что страсть ко всему у нее пропала, когда не стало Меньшова, и она до сих пор не верит, что является вдовой.

Впрочем, союз звезд был не таким уж идеальным, как стало известно со слов Шпагина. Он заявил, что еще в 70-х годах Алентова с Меньшовым могли разойтись навсегда, и тогда бы не было той истории любви, о которой сейчас все говорят. Он считает, что та ссора могла привести к разводу. Но до этого все-таки не дошло.

«Была очень крупная ссора в 70-е годы. Он от нее уходил на несколько лет, потом вернулся. Нашла коса на камень. Два характера тяжелых, они были очень похожи и объективно отдавали в этом отчет», - отметил Александр.

Порознь артисты провели четыре года, но окончательно расстаться так и не смогли.

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Источник: PopCornNews.