Без Леонтьева и Орбакайте: раскрыты имена артистов, которые выступят на новогодней «Песне года»

1 и 2 января на телеканале «Россия» выйдет популярный новогодний концерт «Песня года», который пройдет в 52 раз. На сцене выступят известные россиянам артисты.

На «Песне года» споют Григорий Лепс, SHAMAN, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Лев Лещенко, Алсу, Сосо Павлиашвили, Анна Асти, Игорь Николаев, Люся Чеботина, Клава Кока, Лолита, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Юлия Савичева и другие артисты, сообщает Kp.ru.

Ведущими шоу снова станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Снова отказались от участия в программе Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте. Заявлен на концерт Александр Ревва, недавно вернувшийся в Россию.

Ранее певец Shaman рассказал о состоянии упавшей в обморок поклонницы.