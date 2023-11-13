Раскрыты главные секреты долголетия Николая Дроздова. Об этом сообщает портал PROZVEZD.

В 2023 году телеведущему исполнилось 86 лет. В уходящем году Дроздов не раз испытал проблемы со здоровьем. Однако, по словам знаменитости, он сумел восстановиться благодаря правильному образу жизни.

Дроздов отметил, что соблюдает режим сна: он засыпает до 12 часов ночи и встает в 6 утра.

Также ведущий шоу «В мире животных» правильно питается. Каждый день зоолог начинает со стакана воды и порции овсяной каши с черносливом. Кроме того, он отказался от мяса и не употребляет алкоголь.

Отметим, что данные правила индивидуальны. Перед принятием решения об отказе от определенных продуктов посоветуйтесь со специалистами.

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