Раскрыто имя спонсора Виктории Бони: кто на самом деле оплатил скандальную пластику

Певица Наталья Штурм возмутилась поведением телеведущей Виктории Бони в социальных сетях и заявила, что та скопировала все ее задумки. Более того, она украла и бывшего артистки. Именно он, по словам вокалистки, и оплатил ту пластическую операцию, которую сейчас все активно обсуждают.

Наталья не стала скрывать – она действительно удивилась, когда увидела, что публикации Бони оценивает известный дирижер Дерек Глисон, с которым она сама когда-то была близка. Он уже долгое время проживает в Лос-Анджелесе, и Виктория как раз в сентябре посещала этот город в США.

«Сегодня мне написали сообщение в социальных сетях, что это именно Дерек и оплатил ей пластику за границей», - поделилась Штурм.

По признанию певицы, она никак не может принять то, что Виктория буквально украла ее мужчину. Несмотря на то, что они уже давно не общаются, для Натальи это все равно неприятно. «Моих мужиков трогать не позволю», - заявила артистка.

Напомним, что, кроме Дерека, по словам Штурм, Боня забрала у нее креативные идеи, а именно публичного раскрытия своей пластики. Также после того, как Наталья открыто заговорила об интимных операциях, Виктория тоже подняла эту тему в личном блоге.

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Источник: mk.ru