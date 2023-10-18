Раскрыта правда о тайном сыне-артисте Меньшова: Алентова все знала

Режиссер Владимир Меньшов прожил 60 лет с актрисой Верой Алентовой. Вместе они вырастили дочь Юлию. Был у него и роман на стороне, в результате которого родился внебрачный ребенок Александр. Но мало кто знает, что был еще один человек, которого кинематографист называл сыном.

Речь идет об артисте Валерии Гаркалине. Меньшов сразу разглядел в нем потенциал, несмотря на то, что многие не понимали, почему он к нему так привязан. В то время Гаркалин практически не был известен, выступал лишь на театральной сцене. Но все изменилось, когда Владимир Валентинович пригласил его в фильм «Ширли-Мырли».

Комедия Меньшова сделала Валерия вмиг звездой. Тогда все и осознали, что в актере нашел знаменитый режиссер, и стали называть его «крестным сыном» Владимира Валерьевича. Об этом знала и жена мэтра.

Ранее дочь Анатолия Папанова рассказала, из-за чего стыдилась отца.

Источник: kinoafisha.