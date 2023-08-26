«Другой богатый покровитель»: закрутившую роман с танцором Гагарину вывели на чистую воду

Весной стало известно, что певица Полина Гагарина начала встречаться с танцором своего балета Станиславом Миковым. И если первые дни за нее многие радовались, то потом вскрылась неприятная правда. Артист оказался женат, а исполнительницу стали считать разлучницей. Официально никаких заявлений она предпочла не делать, и на время все забыли о ее новом романе. Однако теперь история получила продолжение.

Оказалось, что отношения с танцором Гагарина могла просто… придумать. Якобы на самом деле между ней и Миковым ничего нет, а все прогулки за ручку были специально спланированы для СМИ. Коллега Полины Георгий Иващенко считает, что таким образом певица скрывает реальный роман с более подходящим ей кандидатом.

«Есть другой богатый покровитель, а танцора она зафоткала, чтобы показать СМИ, что у нее есть пара», - поделился своим мнением артист.

Впрочем, Иващенко не исключает, что отношения Гагариной с танцором действительно настоящие. По его словам, вокалистка могла быть готова впустить в сердце нового мужчину, и им оказался именно Миков.

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