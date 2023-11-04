Раскрепощенная Наташа Королева позволила себе непристойную выходку на глазах у фанатов

Наташа Королева стала членом жюри в четвертом сезоне шоу «Суперстар!», о чем зрители узнали из соцсетей. Так, в микроблоге певица выложила пикантные кадры со съемок.

Артистка засняла на камеру, как танцует на сцене, демонстрируя аппетитные формы. Но на этом Королева не остановилось. На видео заметно, как исполнительница хита «Маленькая страна» трогает за грудь Лолиту Милявскую.

При этом поклонники не осудили звезду за подобное поведение, а, напротив, засыпали ее комплиментами.

«Молодец, Наташа, так держать! Утри всем нос за нас своей красотой!», «Наташенька, ты самая лучшая, лучик солнца, яркая, красивая, позитивная», – отмечают пользователи Сети.

Как утверждают фанаты, веселая Наташа Королева избавляет проект от излишней серьезности.

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