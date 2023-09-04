Ради чего Ольга Бузова отказалась от своей фамилии

Телеведущая Ольга Бузова согласилась сменить фамилию ради того, чтобы стать студенческим ревизором. Она будет вести проект, который построен на оценке качества работы различных технических институтов страны, под псевдонимом Вузова, передает E1.ru.

География шоу большая — Ольге предстоит побывать в Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде и других городах. В каждом новом месте знаменитость будет разбираться в особенностях студенческой жизни, ходить вместе с учениками на практику и даже попробует сдать теорию.

По словам Бузовой, за сотнями ребят из технических вузов страны — будущее. Звезда даже выразила сожаление в связи с тем, что в свое время выбрала путь в шоу-бизнес, а не в физико-химическую отрасль.

Ранее бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов пожаловался на своего сына. Спортсмен заявил, что тот играет в куклы.