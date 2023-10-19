«Пьяница!»: Татьяна Васильева «наехала» на Лолиту во время совместных съемок

В 2005 году зрители смогли увидеть на больших экранах фильм «Попса», режиссером которого стала Елена Николаева. Главную роль в кинокартине сыграла Татьяна Васильева, а на втором плане появилась Лолита Милявская.

Актриса вспомнила, как еще в первый съемочный день все бегали за певицей, общались с ней, выполняли любые ее просьбы. При этом саму Татьяну Васильеву практически не замечали. Однако звезда сдержалась и решила не устраивать скандалы прямо во время работы.

Лолита Милявская приезжала на съемки уставшей, в неприглядном шарфе. Но даже в этом Васильева не могла ее упрекнуть, поскольку сама появлялась на площадке не в лучшем виде. По сюжету актриса должна была «наехать» на певицу. Об этом сообщает Киноафиша.

«Она пьяница, наркоманка», – этими словами Татьяна описала героиню Лолиты.

Как признается Васильева, она сильно удивилась тому, что весь съемочный процесс прошел легко и непринужденно. Певица оказалась вовсе не высокомерной, чего можно было бы ожидать от звезды эстрады, и отлично справилась со своей актерской задачей.

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