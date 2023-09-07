«Пьяная»: Орбакайте на огромных каблуках чуть не упала со сцены

Певица Кристина Орбакайте устроила дикие пляски на сцене на огромных каблуках. Поведение артистки удивило зрителей. Под песню «Пьяная вишня» блондинка двигалась так, словно сама приняла горячительные напитки. Об этом сообщает Экспресс газета.

В Сети появилось видео с выступления дочери Примадонны. На кадрах Орбакайте в коротком черном платье двигалась под ритмичную музыку. Она широко расставляла ноги и размахивала руками. В какой-то момент многим показалось, что Кристина может упасть со сцены.

Пользователи соцсетей шутят, что наблюдают не «пьяную вишню», а «нетрезвую Кристину» с ее дикими плясками.

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