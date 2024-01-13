«Пузико – это нормально»: Анфиса Чехова описала идеального для себя мужчину

Анфиса Чехова призналась, что ей нравятся импозантные мужчины. О своем пристрастии актриса рассказала на шоу «Злые языки».

«Мне нравятся мужчины привлекательные, харизматичные. Пузико нравится – это нормально. Важна импозантность. У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается», – сообщила Анфиса Чехова.

Также, как утверждает артистка, она не видит ничего плохого в том, чтобы встречаться с состоятельным мужчиной. По мнению Чеховой, это «настоящий кайф», если любимый человек может еще и финансово помогать своей избраннице.

Сейчас телеведущая состоит в отношениях с 55-летним мужчиной. При этом Анфиса Чехова предположила, что ее роман может закончиться через месяц, поэтому она и не стала скрывать подробности о личной жизни.

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