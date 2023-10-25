Пугачевой предложили исполнить песню для таджикского фильма: известный композитор рассказал о ее реакции

Известный композитор Александр Зацепин вспомнил, как познакомился с певицей Аллой Пугачевой и предложил ей исполнить песню для таджикского фильма. Он искал юный голос, а исполненная Примадонной песня впоследствии стала настоящим шлягером и вошла в ее первый альбом «Зеркало души».

Подробности сообщает Kp.ru.

Зацепин много писал для киностудий союзных республик: одна из композиций была создана для «Таджикфильма» в 1976 году. Речь идет о телесказке «Отважный Ширак». И если сам фильм оказался не таким запоминающимся, то песня «Волшебник-недоучка» в исполнении Пугачевой известна многим.

Во время поисков исполнителя Зацепин познакомился с Пугачевой: она спела «Посидим-поокаем» и еще одну композицию. Красивый голос и эмоциональность понравились композитору. Он предложил записать одну песню, а потом записывать для кино.

«Она сразу же согласилась», - вспоминал композитор о реакции артистки.

Он считает, что фильм в итоге получился «средним», а песня стала шлягером.

Ранее Пугачеву предупредили о проблемах, с которыми она столкнется на Кипре. Там у Примадонны есть недвижимость на берегу моря.