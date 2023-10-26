Пугачева выбрала не того: как выглядит старший брат-миллионер Галкина*

Мало кто знает, что у шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ) есть старший брат, который всю жизнь помогает ему в трудных ситуациях. Именно благодаря Дмитрию артист в свое время пробился в шоу-бизнес и даже, по слухам, близко познакомился с будущей женой Аллой Пугачевой. Но из-за того, что бизнесмен ведет не медийный образ жизни, о нем мало известно информации, и многие даже не подозревают, как он выглядит.

Почитав о биографии предпринимателя, можно прийти к выводу, что Пугачева в свое время выбрала не того Галкина*. Старший и по возрасту ей ближе, и перспективнее. В отличие от комедианта, который сейчас вынужден без выходных гастролировать, чтобы зарабатывать деньги, Дмитрий в дополнительных средствах не нуждается. Более того, он спокойно делится ими с родственником, переехавшим за границу.

Известно, что перебравшаяся в Израиль знаменитая чета жила на роскошной вилле в элитном районе, которая принадлежит именно бизнесмену. Также он помог Галкину* приобрести жилье на Кипре, о котором сейчас все говорят.

Дмитрий в принципе никогда не бросает младшего брата в беде и помогает ему всем, чем может. Они поддерживают теплые отношения и дружат семьями. У Галкина-старшего было два брака, и в каждом у него родился ребенок. Примечательно, что крестной его дочери является Алла Борисовна.

Если говорить о внешности, то Дмитрий отдаленно напоминает Максима*. У них есть общие черты, но в целом он выглядит иначе – более статный, взрослый, предпочитающий не футболки, а классические костюмы.

Ранее стало известно, что брат Галкина* поспешно уехал из дома Пугачевой на Кипре.

*(Признан иноагентом на территории РФ)

Источник: Woman.ru.