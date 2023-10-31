Пугачева впервые заговорила после отъезда из Израиля: рассказала о жизни и показала семью

Певица Алла Пугачева впервые за долгое время дала о себе знать. Примадонна опубликовала в соцсетях пост, где коротко написала «Живем дальше». Об этом сообщает StarHit.

СМИ активно обсуждают, что происходит с артисткой и ее семьей, а также их местоположение. Из-за неспокойной обстановки в Израиле многие полагали, что Алла Борисовна перебралась жить на Кипр. Но она никак не комментировала ситуацию. Также в Сети предполагали, что певица рассталась со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ), который на своем концерте исполняет песни с грустным текстом.

Пугачева давно не появлялась в соцсетях, но тут решила высказаться. Она опубликовала несколько фото – детей Лизы и Гарри, а также два кадра с юмористом. На снимках счастливые Максим и Алла позировали на выставке. Примадонна намекнула на то, что в их отношениях царит идиллия.

«Живем дальше», – коротко написала звезда.

74-летняя артистка предусмотрительно закрыла комментарии для пользователей, чтобы избавить себя от негатива. Но она так и не рассказала, где сейчас находится.

Ранее мы писали о том, почему Немоляева в ужасе от поведения Галкина*.

*признан иноагентом на территории РФ